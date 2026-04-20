Jade Mintjens mikpunt van bodyshamers: “Niet flatterend voor haar figuur”

Stand-upcomedian Jade Mintjens heeft met een kwinkslag gereageerd op enkele ongepaste commentaren op haar lichaam.

Jade Mintjens zie je regelmatig opduiken in ‘De Ideale Wereld’, maar als stand-upcomedian speelt ze ook haar eigen shows. ‘Bedankt om te komen’ is er zo eentje die het hele jaar door op verschillende plekken te bekijken is. Op Instagram toonde de 27-jarige blondine al een leuk fragment uit haar show, wat heel wat positieve reacties opleverde.

Vetrolletjes

Jammer genoeg zaten er ook enkele rotte appels tussen de kijkers. Mensen die kritiek hadden op haar lichaam, met andere woorden: bodyshamers. “Uw broek is te smal…”, “Ik ga stuk om die vetrol”, “Ik begrijp haar look niet. Alles spant en dit is niet flatterend voor haar figuur. Beroepsmisvorming wellicht”, “Pff, deze te kleine outfit is echt storend”, en “Lekker wijf, maar er moet 15 kg af”, klinkt het onder meer.

Voodoopopjes

Jade liet het commentaar niet aan haar hart komen, maar negeerde het evenmin. Ze deelde op Instagram een screenshot van de bewuste commentaren en gaf haar mening over de kritiek. “Even om te laten weten dat ik van al deze mensen voodoopopjes heb geknutseld”, knipoogt ze, maar daarom niet minder gemeend.

Het bewuste fragment uit haar show ‘Bedankt om te komen’:

