Camille Dhont verbaast volgers in bikini: “Wat ben je mooi!” (foto’s)

Camille Dhont wordt overladen met complimenten op enkele vakantiefoto’s. “Geniet ervan! Je hebt het verdiend”, reageren haar volgers.

Camille Dhont vertoeft momenteel met haar vriend Dino in het zonnige Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Met temperaturen die schommelen rond de 30 graden is het daar momenteel heerlijk zomeren. Dat doet de 23-jarige zangeres van onder meer ‘Vuurwerk’, ‘Geen tranen meer over’, en ‘Rihanna’ met volle teugen. Zo poseert ze in bikini in de hemelsblauwe zee en waagt ze zich aan een sessie snorkelen.

Schoonheid

Lang duurde het niet vooraleer haar volgers met de superlatieven zwaaiden. “De allermooiste”, “Geniet ervan! Je hebt het verdiend na zo’n lange tijd”, “Amai, wat een paradijs!”, “De knapste”, “Wat ben je mooi!”, “Oh, wat een droomvakantie”, en “Je straalt!”, klinkt het onder meer in de reacties.

