Voormalige ‘Thuis’-actrice Tine Priem snakt met zomers kiekje naar de zon: “Mooi!”

Tine Priem blikt met een fleurige foto terug op zonnigere tijden.

De koude wintermaanden doen veel mensen snakken naar warmere dagen. Ook Tine Priem hoopt dat de zon weer vaker in het land is. Met een leuk kiekje van vorige zomer maakt de 37-jarige actrice – die tot november 2024 de rol van Tamara vertolkte in ‘Thuis’ – dat duidelijk. “Bon, kunnen we februari even skippen en overgaan naar het volgende seizoen, a.u.b.? Dank u! Wie is er nog de winter beu?”, vraagt ze aan haar volgers.

Zon, zee en strand

Die zijn het volledig met haar eens. “Genieten van zon, zee en strand… Groot gelijk, Tine!”, “Helemaal akkoord! Licht, zon, warmte!”, “Mooie foto, Tine!”, en “Tripje boeken, Tine! Tripje boeken!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram