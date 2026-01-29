Christina Aguilera poseert halfnaakt: “Iconisch” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Christina Aguilera wordt overladen met complimenten op enkele prachtfoto’s. “Zo mooi als een bloem”, klinkt het.

Christina Aguilera vertoeft momenteel in de Franse hoofdstad voor de Paris Haute Couture Week. De 45-jarige zangeres van onder meer ‘Genie in a Bottle’ en ‘Lady Marmalade’ maakte even tijd voor een knappe fotoshoot. Ze draagt een zwarte rok terwijl haar bovenlichaam halfnaakt is en haar boezem vakkundig gecensureerd wordt door haar handen. “Noorderlicht, Parijse nachten”, schrijft ze erbij.

Perfectie

Haar meer dan tien miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Werkelijk verbluffend”, “Zó mooi”, “Iconisch”, “Perfectie”, “Modekoningin”, en “Zo mooi als een bloem”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock