Danira Boukhriss showt haar nieuwe look: “Heel mooi!” (foto’s)

Danira Boukhriss heeft zich een nieuwe look aangemeten. “Wat een knappe dame”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Wie afgelopen zaterdag naar de vierde editie van de ‘Kastaars!’ keek, kon de nieuwe look van Danira Boukhriss al bewonderen. De 35-jarige journaliste koos als presentatrice van dienst voor een compleet nieuwe stijl – met een prachtig resultaat. Wie het programma gemist heeft, krijgt haar nieuwe look nu ook te zien op Instagram. “Mijn jaarlijkse optutmoment is alweer gepasseerd en het was heerlijk. En nooit vergeten: achter deze opgetutte vrouw staan minstens drie sterke vrouwen. Duizendmaal dank, vol hart en veel liefde voor die drie prachtige kastaars van een klasbakken”, glundert ze.

Bewondering

Aan lovende reacties geen gebrek. “Heel mooi! Ik ga mijn kapster vragen of ze dit kapsel wil maken. Prachtig!”, “Wat een knappe dame”, “Diva”, en “Ik blijf mij verslikken als ik u zie”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram