Het sprookje tussen Nathalie en Dennis is spijtig genoeg uit. Enkele kijkers schuiven echter een andere ‘Blind Getrouwd’-kandidate voor Dennis naar voren. Ze zijn ervan overtuigd dat hij beter aan haar was gekoppeld.

Na Veerle & Sven, en Hanne & Dave is het doek ook gevallen voor Nathalie en Dennis. Vooral Nathalie zag geen toekomst in hun relatie. “Nooit had ik kunnen denken dat iemand op zo’n korte tijd een plaats in m’n hart zou kunnen krijgen. Maar toch ontbreekt er bij mij een belangrijk puzzelstukje waardoor mijn gevoelens voor jou niet verder evolueren. En hoe jammer ik dat ook vind, ik ben zo-zo-zo ontzettend dankbaar dat ik dit avontuur met jou heb mogen meemaken. Het is dan misschien niet het resultaat waar we beiden op hadden gehoopt, maar je zit voor altijd in m’n hart lieve Denne”, vertelde ze tijdens hun beslissingsmoment.

Indruk achtergelaten

Dennis zou hun relatie nog een kans gegeven hebben, maar zag de bui al hangen. Hij verwoordde zijn gevoelens op prachtige wijze. “Ik heb werkelijk alles gevoeld. Van verwarring en onwetendheid naar liefde, van liefde naar lust, van lust naar waarheid. Een waarheid die ik nu ook met u kan delen. Ik heb het iets anders gewild. Kon ik nu maar zeggen dat we elkaars veiligheid zijn, elkaars vangnet, die ene innige omhelzing. Ik heb mij opengesteld. Je hebt een indruk achtergelaten in mijn hart. En dat doen alleen de mooiste mensen”, klonk het.

Traantjes

Zijn afscheidsboodschap ging bij heel wat kijkers door merg en been. “Ode aan Dennis. Traantje gelaten door de mooie en oprechte speech. Wat een emotioneel en verbaal intelligente man”, “Oh mijn hart breekt voor Dennis”, en “Klein beetje leeg vanbinnen na de speech van Dennis. Kwam wel aan ja”, lezen we onder meer op Twitter.

Betere match

Sommige kijkers vinden het echter jammer dat hij met Nathalie werd gematcht. Zo had Hanne volgens hen veel beter bij hem gepast. “Kunnen we Dennis niet aan Hanne koppelen?”, “Dennis en Hanne? Hij noemde haar alleszins topgriet…”, “Hanne en Dennis waren zo een goede match geweest”, en “Hanne ocharme. En Dennis die daar zo lief op reageert”, klinkt het ook.

VTM

Kunnen we Dennis niet aan Hanne koppelen? #blindgetrouwd — Sophie (@Sophie_Verm) April 25, 2021

Hanne en Dennis waren zo een goede match geweest… #blindgetrouwd — Brittシ︎ (@Britt11887243) April 25, 2021

Dennis en Hanne? Hij noemde haar alleszins topgriet… #blindgetrouwd — nathalie (@nathali92077077) April 25, 2021

Hanne ocharme. En Dennis die daar zo lief op reageert #blindGetrouwd pic.twitter.com/jYGNqQML39 — Snicky (@ixke) April 25, 2021

