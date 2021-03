De Nederlandse Maria Sturm schrok zich een hoedje toen ze iets voelde kriebelen terwijl ze in bed lag. De oorzaak van het gekriebel bleek een slang te zijn die al enkele maanden was vermist.

Maria wist niet wat haar overkwam toen ze een slang onder haar hoofdkussen vond. Dierenstichting Walcheren meldt dat de vrouw meteen de politie belde. Gelukkig konden die al gauw vaststellen dat het niet om een giftige slang ging. Een politieagent ving de ongewenste gast, die vervolgens naar een vogelopvangcentrum werd gebracht.

Paniek

“Absurd en onwerkelijk”, zegt Sturm tegen Omroep Zeeland. “Het leek alsof het een spiertje was dat tintelde. Dat werd steeds erger. Opeens zag ik iets bewegen in mijn ooghoek en drong het tot me door: dit is een slang.” De vrouw panikeerde en sprong haar bed uit. Ze maakte een foto en belde meteen de politie, die gelukkig snel kon komen.

De slang bleek een eenjarige rode rattenslang te zijn. Dit soort is niet gevaarlijk voor de mens, omdat ze niet bijten. Wel kunnen ze in principe wurgen, maar ze zijn te klein om een mens op die manier te doden. De slang was 70 centimeter groot. Het dier kan uiteindelijk 1.50 tot 1.80 meter groot worden.

Ontsnapt

De aap kwam uit de mouw toen een anonieme eigenaar zich meldde nadat het slangennieuws naar buiten was gekomen. De eigenaar, die in dezelfde straat als Maria woont, was sinds oktober zijn oogappeltje kwijt. “De deur van het terrarium was op een klein kiertje blijven staan”, vertelt de eigenaar. “Daar heeft ze zichzelf door gewrongen. We kwamen er pas een dag later achter. Haar zus en broer bleven wel in het terrarium. Wij dachten dat ze ergens in huis was terecht gekomen. Nu blijkt dat ze bij een van de buren zat.” Hij is blij dat het dier weer terecht is. “Het is een beest, je houdt er ook van”, vertelt het baasje.

Ondanks de goede afloop van dit verhaal, is Maria nog niet helemaal van de schrik bekomen. “Ik ben nog echt heel onrustig.”

