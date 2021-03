Op zaterdag en zondag draaien verschillende dj’s 24 uur aan een stuk platen om de dj’s ook eens in de spotlights te zetten tijdens de coronacrisus. Ook zij hebben het moeilijk nu de evenementensector stilligt, maar er wordt zelden over hen gesproken, klinkt het.

De dj’s draaien van zaterdag 20 maart om 18.00 uur tot zondag 21 maart 18.00 uur in Club Exo in Sint-Niklaas. Wie de revue passeert houden de organisatoren nog even geheim, maar ze beloven ook grote namen bekend van Tomorrowland. Elke dag worden op het Facebookevenement van “The silence of the dj’s” enkele namen onthuld.

“Wij gaan als laatsten opnieuw mogen beginnen werken, want zelfs al worden er kleine evenementen georganiseerd, dan nog mogen de mensen niet dansen”, zegt organisator Gery Moens (dj Distefano). “We hebben ook nog geen enkel perspectief. Ondertussen heeft de horeca een datum gekregen om weer te starten, maar wij hebben nog geen idee wanneer we weer kunnen beginnen.”

Moens benadrukt dat het evenement er niet in navolging komt van ’24 uur live’ in het Sportpaleis, dat plaatsvond op 12 en 13 maart. “We zijn al maanden bezig met de organisatie en hadden ook aan de CEO van het Sportpaleis Jan Van Esbroeck gevraagd of er tijdens ’24 uur live’ ruimte was voor enkele dj’s, maar de focus lag toen op livemuziek”, zegt hij.

Hart onder de riem

Het evenement dient vooral om de duizenden dj’s die in hoofd- of bijberoep werken een hart onder de riem te steken. “Het is niet de bedoeling om door het evenement extra steun te krijgen, maar die zou wel welkom zijn. In hoofdberoep krijgen we via het maandelijks overbruggingsrecht 10% van de omzet van vorig jaar en in bijberoep is dat 5%, dat is echt zeer beperkt. Er zijn veel dj’s die nu op hun tandvlees zitten”, legt Moens uit.

Meer info via de Facebookgroep #Thesilenceofthedj’s en via het Facebookevent. Muziekliefhebbers kunnen gratis via Facebook en Soundcloud de livestream volgen.

