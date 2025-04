‘BGT’-jurylid Amanda Holden pakt uit met sensuele jurk: “Adembenemend!” (foto’s)

Amanda Holden weet op Instagram weer te scoren.

De dame, die velen onder andere kennen als jurylid bij ‘Britain’s Got Talent’, doet het met haar meer dan 2.5 miljoen volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was onlangs niet anders.

We zien Amanda Holden poseren in een prachtige rode jurk. Buiten een promopraatje voegt ze zelf niet veel toe, maar haar fans zijn uiteraard wél te vinden voor een woordje uitleg.

“Adembenemend!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Bijzonder knap”, gaat het verder. “Geweldige foto”, besluit een volger nog. Kijk zelf maar even, denken we dan!