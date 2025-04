Celine Van Ouytsel toont zomerse badpak-en bikinifoto’s: “Wow!”

Bij een leuke tijd horen dito beelden!

Dat vindt ook voormalig Miss België Celine Van Ouytsel. Zo kunnen haar meer dan 284.000 volgers op Instagram meegenieten van haar vakantie in Miami. Dat ze het daar aardig naar haar zin heeft, bewijst de dame met een reeks prachtige plaatjes én een video.

We zien Celine meermaals in badpak en bikini de revue passeren. Op positieve reacties moet ze ook niet al te lang wachten, want haar fans staan klaar met positieve commentaren.

“Wow!”

Haar volgers weten amper wat eerst te antwoorden op al dat moois. “Wow”, klinkt het. “Prachtige foto’s”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste fan nog. Kijk maar, en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien!