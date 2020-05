Wat de meesten al vermoedden, is nu bevestigd. Arda en Amber uit ‘Temptation Island’ vormen een koppel.

Arda nam samen met zijn vriendin Elke deel aan ‘Temptation Island’, maar bezweek al snel voor de charmes van verleidster Eline. Zij maakte niet lang daarna duidelijk dat ze niet verder met hem wilde. Exit Elke en Eline, dus.

Samenwonen

Een tijdje geleden deden de geruchten de ronde dat Arda ‘troost had gevonden’ bij verleidster Amber. En jawel, die vermoedens kloppen. In Nederland staan ze immers een aflevering voor op ons land, en daarin maakte Arda zijn nieuwe relatie bekend. Ze zouden zelfs al samenwonen in Hasselt. “Dit is wel een hoogtepunt in mijn leven. Zij heeft me geholpen om alles te verwerken en alles op een rijtje te zetten. Dan merk je echt wel wat voor topvrouw dat is en dan gaat het echt heel snel”, klonk het.

Het bericht Bevestigd: ‘Temptation’-Arda is wel degelijk samen met deze verleidster verscheen eerst op Metro.