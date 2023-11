Beroemde actrice verbaast fans met straffe badpakfoto’s: “Zo sexy!”

Op Instagram weet Elizabeth Hurley haar fans weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 2.8 miljoen volgers doet de actrice, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt Elizabeth dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze haar fans aan de hand van enkele badpakfoto’s een “Happy Thanksgiving – from my kitchen to yours ❤️❤️” wenste.

“Zo sexy!”

De prentjes vallen duidelijk in de smaak. “Zo sexy”, klinkt het. “Hoe groot is jouw keuken?”, vraagt een ander zich af. “Wat zie je er toch goed uit”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om nog een foto te zien.