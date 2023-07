Beroemde actrice straalt in bikini: “Je breekt het internet!” (foto)

De 58-jarige actrice Elizabeth Hurley deelt wederom wat nieuws op Instagram.

Met meer dan 2.6 miljoen volgers doet Elizabeth Hurley het zeker niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons weer héél zacht uit. De dame, die velen nog kennen van haar acteer werk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, pakt geregeld uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand bikiniplaatje op haar pagina plaatste. “Getting a boost of Vitamin D in the very early morning, before the sun really puts its hat on ❤️”, schrijft ze er zelf kort bij. Haar vele fans? Die zijn uiteraard een heel pak mondiger.

“Je breekt het internet!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Je breekt het internet”, klinkt het. “Hoe kan het toch dat ze bijna 60 is?”, vraagt iemand zich luidop af. “Mijn God”, besluit een laatste nog. Laten we dan zelf maar eens een kijkje nemen, toch?