Jamie-Lee Six geniet in bikini: “Schoonheid!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito plaatjes!

Zeker wanneer je, net als Jamie-Lee Six, meer dan 278.000 volgers op Instagram hebt weten te verzamelen. Jamie-Lee deelt ginds dan ook vaak nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En da’s nu wederom, met enkele mooie prentjes uit Kroatië, niet anders.

We zien de dame meermaals in bikini de revue passeren. “🍤🍤🍤”, voegt ze zelf wel erg beknopt toe. Haar fans? Die hebben heel wat meer te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Mooie meid”, gaat het verder. “Te sexy”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Jamie-Lee Six juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.