Olga Leyers verrast met elegante bustierjurk: “Wondermooi!” (foto)

Den B.
Door Den B.
Olga Leyers heeft een leuke selfie gedeeld op Instagram. “Knap hoor”, klinkt het lovend in de reacties.

Olga Leyers krijgt heel wat positieve reacties op een knappe selfie die ze postte op Instagram. De 28-jarige jongste dochter van Jan Leyers – die in april vorig jaar voor het eerst mama werd – poseert in een strapless, denimkleurige bustierjurk met een hartvormige uitsnijding.

Complimenten

En óf haar volgers haar originele look kunnen smaken. “De mooiste”, “Prachtige foto’s”, “Knap hoor”, “Wondermooie fotoreeks, Olga!” en “Uniek!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

