Actrice Sofía Vergara verbaast fans met sensuele lingerie: “Je breekt Instagram!” (foto)

Sofía Vergara weet haar vele fans weer aardig te verbazen.

Op Instagram heeft de actrice, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in Netflix-serie ‘Griselda’, een mooie 35.1 miljoen volgers. Het zal dan ook niemand verwonderen dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. We zien Sofía Vergara poseren in sensuele lingerie. Zelf geeft ze geen verdere informatie, maar haar fans zijn wel bereid om een woordje uitleg neer te pennen, zo blijkt.

“Je breekt Instagram!”

Razendsnel komen de lovende reacties binnen. “Je breekt Instagram”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Je bent zo sexy”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat ‘Griselda’-ster Sofía Vergara juist gedeeld heeft.