Actrice Halle Berry (deels) uit de kleren voor opvallende fotoshoot: “Zo’n mooie vrouw!”

Op Instagram weet Halle Berry haar vele fans weer stevig te verbazen.

De actrice, die velen nog kennen van haar rol als ‘Catwoman’ uit de gelijknamige film van 2004, doet het met haar 8.6 miljoen volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent wederom het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien hoe Halle Berry zich halfnaakt ontpopt tot échte kattenvrouw. “Nog ALTIJD… Meow”, schrijft ze onder andere bij haar nieuwste post. “Het is vandaag 20 jaar geleden dat ik de eer had om dit iconische personage tot leven te brengen. Ik zal ze altijd koesteren en ik zal voor altijd Patience Phillips, beter gekend als CATWOMAN, zijn”, gaat Halle verder.

“Zo’n mooie vrouw!”

Berry is lang niet de enige die wat te vertellen heeft over de foto’s. “Zo’n mooie vrouw”, klinkt het. “Beter dan ooit”, laat een andere volger weten. “Iconisch”, besluit iemand anders nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Halle Berry juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.