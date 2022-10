Actrice Frances Lefebure deelt intiem moment met man Boris: “Zo’n mooi koppeltje!” (foto)

Op Instagram pakt Frances Lefebure uit met een intiem plaatje.

Vorig jaar trouwde actrice Frances Lefebure in alle stilte met acteur Boris Van Severen. Dat de liefde tussen de twee groot is, bewijst het koppel op Instagram. Zo pakt Frances nu uit met een mooie foto waarop we de twee liefdevol zien kussen in het water. “Alles. Alles altijd.❤️”, plaatst ze bij het prentje. En haar fans? Die reageren lovend!

“Zo’n mooi koppeltje!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen. “Zo’n mooi koppeltje”, klinkt het. “Knapperds”, gaat het verder. “GOUD 💛”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!