Eline De Munck vermoedt dat ze slachtoffer is van vandalisme. Ze trof haar auto aan met een spijker in één van de banden. «Alsof het leven nog niet duur genoeg is», zucht ze.

Eline De Munck was gisteren van de partij in Madonna, de nieuwe museumbrasserie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Even daarvoor merkte ze dat haar wagen, een MINI Clubman, een platte achterband had. De schuldige: een spijker.

Kwaad opzet

De 34-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ denkt dat het om kwaad opzet gaat en uitte haar ongenoegen op Instagram. «Motherf*ckers! Alsof het leven nog niet duur genoeg is om ook nog geld te moeten uitgeven omdat er walgelijke mensen dit soort van degoutante dingen doen. Ik walg van dit soort mensen en gedrag! Schaam u!», klinkt het.

Instagram Stories / @elinedemunck

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/eline-de-munck-woedend-over-schade-aan-auto-ik-walg-van-dit-soort-mensen-foto