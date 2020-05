Elon Musk zegt technologie te ontwikkelen die spreken binnen vijf jaar overbodig maakt. “We praten dan alleen nog met elkaar om sentimentele redenen”, klinkt het. Deze voorspelling deed de oprichter van Tesla tijdens een discussie in de podcast The Joe Rogan Experience.

Musk zei dat hij hoopte dat zijn bedrijf ergens volgend jaar in staat is om een chip te verbinden met het menselijk brein. De chip wordt geïmplanteerd in de schedel en de elektroden worden ‘heel voorzichtig’ in de hersenen geplant.

“Het kan overal in je brein worden gebruikt, dus het zou bijvoorbeeld blindheid kunnen genezen”, zei Musk tegen Rogan. “In principe kan het alles herstellen wat er mis is met je hersenen.”

Heel wat mogelijkheden

De eerste generatie zou vooral worden ingezet bij het behandelen van hersenletsel en -afwijkingen, maar latere versies zouden tot nog veel meer in staat zijn. “Je hoeft niet meer te praten”, aldus de excentrieke Teslatopman. “We zouden dat alleen nog doen uit sentimentele overwegingen.”

“Je kunt dan heel snel communiceren en met veel meer nauwkeurigheid. Ik weet niet zeker wat er dan met taal gebeurt. In zo’n situatie wordt het een beetje zoals in de film The Matrix. Je wil in een andere taal praten? Geen probleem, je downloadt gewoon het programma”, vervolgt Musk.

5-10 jaar

Op de vraag hoe lang het duurt voor zijn technologie ver genoeg ontwikkeld is, antwoordt Musk dat het binnen vijf tot tien jaar moet lukken, ‘mits de ontwikkeling blijft versnellen’.

Hieronder de volledige podcast:

