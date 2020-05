De heropening van de winkels verloopt voorlopig sereen. De veiligheidsmaatregelen worden goed opgevolgd en klanten begrijpen waarom ze moeten wachten. Dat meldt Comeos-woordvoerder Hans Cardyn. Bij sommige winkels waren wel lange files op te merken.

De heropening van de winkels verloopt momenteel zonder al te veel problemen. Dat neemt niet weg dat er bij sommige winkels veel volk staat. Vooral bij winkelketens zoals Zara, Ikea, Action en Media Markt is het heel druk. Vakbondsorganisatie ACV Puls stelt zich vragen bij de noodzakelijkheid van sommige van die aankopen.

Winkelcentra

In shoppingcenters is het minder druk. Mensen willen, na een lange tijd binnen te hebben gezeten, duidelijk buiten winkelen, meldt Hans Cardyn van Comeos. Opvallend is dat sommige winkels ervoor gekozen hebben om pas binnen een aantal dagen te openen. Dat is niet alleen het geval bij de baanwinkels, maar ook in de centrumsteden.

Mondmaskers?

Sommige burgers volgden ook de aanbeveling om een beschermend masker te dragen. “Dat is positief, maar we moeten afwachten wat er nu in de winkels zal gebeuren. Als het masker de drager doet geloven dat hij bijvoorbeeld de regels rond social distancing kan negeren, is het nutteloos”, klinkt het bij Delphine Latawiec van ACV Puls.

