Veel mensen hebben het tegenwoordig erg druk. Ze hebben een drukke baan, een gezin om voor te zorgen, hobbies, en een druk sociaal leven. Hierdoor is het soms lastig om gezond en gevarieerd te blijven eten. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld net een nieuwe woning hebt en erg druk bent met de administratieve zaken. Vergeet dan in ieder geval niet om een inboedelverzekering af te sluiten. Je kunt bijvoorbeeld een inboedelverzekering afsluiten via Alpina.nl. In hectische tijden zoals bijvoorbeeld met een verhuizing is het extra belangrijk om gezond en gevarieerd te blijven eten zodat je voldoende energie hebt alles aan te kunnen. Daarom vind je in onderstaande blog drie gezonde lunchgerechten met groenten.

Wraps met groente

Of je nu druk bent met het regelen van een inboedelverzekering, met je werk, of met sporten, het is altijd belangrijk dat je gezond blijft eten. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een lunchgerecht met veel groente. Kies bijvoorbeeld eens voor een wrap met groente. Met Wraps kun je eindeloos variëren. Naast een traditionele wrap kun je bijvoorbeeld ook een keer kiezen voor een volkorenwrap, een bietenwrap of een wortelwrap. Ook voor de groenten die je in je wrap gebruikt heb je heel veel keuze. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor een heerlijke wrap met kip, avocado, sla, tomaat en komkommer maar ook voor een wrap met gegrilde groenten zoals aubergine en courgette. Een wrap met humus kun je heerlijk combineren met sla, paprika en rucola.

Lunchsalades

Een ander goed alternatief voor de boterham zijn lunchsalades. Deze zijn niet alleen gezond maar vaak ook eenvoudig in elkaar te zetten. Met salades kun je eindeloos variëren. Kies bijvoorbeeld eens voor een salade met gegrilde groenten zoals aubergine en champignons in combinatie met lekkere linzen en een goede dressing. Een traditionele salade met komkommer, tomaat, een eitje en een blokje kaas is natuurlijk ook altijd lekker. Een andere heerlijke salade is de traditionele caesar salade met sla, komkommer, ansjovis en

parmezaanse kaas en croutons. Om deze salade helemaal af te maken is het heerlijk om nog een zacht gekookt eitje toe te voegen.

Pasta met groenten

Als je tijdens je werkzaamheden of met sporten veel energie verbruikt is een stevige lunch geen overbodige luxe. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een pasta met groenten. Voor een gezondere variant kun je ook kiezen voor volkoren pasta. Ook met pasta met groenten kun je eindeloos variëren. Zo kun je bijvoorbeeld gaan voor een pasta met zalm en spinazie of voor een lekkere pasta met tomaten, mozzarella en basilicum. Je kunt bijvoorbeeld ook al de dag van te voren je lunch klaar maken. Maak bijvoorbeeld eens een lekkere lasagne. In de lasagnesaus kun je enorm veel groenten verwerken zoals uien, knoflook, aubergine, courgette en tomaten. Als je de pasta de dag van te voren al hebt gemaakt hoef je het tijdens de lunch alleen even op te warmen en verlies je geen tijd tijdens de verhuizing. Hierdoor heb je voldoende energie en heb je toch de tijd om lekker door te werken.