De gezondheidsvoordelen van het slapen op een natuurlatex matras

Wie goed en gezond de dag door wil komen, kan niet zonder een goede nachtrust. ’s Nachts leggen we de basis voor de volgende dag en herstellen we van de drukte die het leven kenmerkt. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een goede nachtrust. Beschikken over de juiste matras is daar een voorbeeld van. Matrassen van natuurlatex zijn tegenwoordig heel populair, omdat ze goed scoren op het gebied van duurzaamheid en omdat ze ideaal zijn voor mensen met allergieën. Wat zijn de hypoallergene eigenschappen van natuurlatex en hoe kunnen mensen met allergieën en astma hiervan profiteren? En hoe kan dit type matras de algehele gezondheid bevorderen? We zochten het voor je uit en lichten het een en ander toe.

Wat is een natuurlatex matras?

Een natuurlatex matras is een matras die is gemaakt op basis van natuurlijk rubber, een organisch materiaal dat afkomstig is van de rubberboom. Indien deze bomen correct worden geteeld en de grondstoffen duurzaam worden verwerkt, gaat het om een milieuvriendelijk materiaal. Het is zeker niet het enige voordeel van een matras op basis van natuurlatex. Zo biedt het ook de ideale ondersteuning, past het zich goed aan het lichaam aan en heeft het uitstekende ventilatie-eigenschappen. Dat het een garantie is op comfort en ook nog eens goed is voor mensen met allergieën, bijvoorbeeld bij een allergie voor huisstofmijt, zorgt ervoor dat deze matrassen steeds populairder worden.

Je koopt dit type matras bij de betere speciaalzaak. Ook online is een natuurlatex matras steeds eenvoudiger te vinden, onder andere bij allnatura. Dit is een webshop die is gespecialiseerd in natuurlijk slapen en wonen. Bij allnatura kan je onder andere natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber kopen. Deze matrassen zijn niet alleen betaalbaar, maar zijn ook milieuvriendelijk en staan garant voor een optimaal comfort. Naast matrassen vind je er onder meer dekbedden, kussens, slaapkamermeubels en huishoudelijk textiel. Het aanbod is er altijd consequent duurzaam en dit al meer dan 35 jaar lang.

Dé garantie op een gezonde slaap

Hoe beïnvloedt het slapen op een natuurlatex matras de kwaliteit en de algehele gezondheid? Dat doen deze matrassen op verschillende manieren. Het grote geheim schuilt in de ondersteuning die het biedt. Door de juiste delen van het lichaam te ondersteunen, heb je minder snel last van pijn en stijfheid. Het materiaal is voldoende veerkrachtig, maar voorkomt toch dat slaapbewegingen de partner storen. Hierdoor genieten beide partners van een optimaal comfort. Aanvullend is natuurlatex een goede keuze op het gebied van ventilatie, waardoor het ook in de zomer aangenaam slapen is. Het hoeft met andere woorden niet te verbazen dat dergelijke matrassen tot de slaapkamer- en interieurtrends van 2023 behoren.

Een goede slaap is essentieel voor het herstel van het lichaam en het versterken van het immuunsysteem. Door voldoende en goed te slapen, geniet je van een verbetering van de concentratie, het geheugen en de stemming. In de omgekeerde richting is reeds veelvuldig aangetoond dat te weinig slapen kan bijdragen tot onder meer hartziekten, obesitas en diabetes. Het belang van een goede nachtrust mag met andere woorden echt niet worden onderschat.

Nuttig voor mensen met allergieën

Dit type matras is niet alleen een goede keuze omwille van de duurzaamheid en het comfort, maar ook omwille van de hypoallergene eigenschappen waarover het beschikt. Er zijn een aantal dingen die huisstofmijten haten, zoals te hoge temperaturen en latex. Hierdoor zal je deze beestjes en hun uitwerpselen – de échte oorzaak van de allergische reactie – dus niet in je matras aantreffen. Er is wel een keerzijde: sommige mensen zijn allergisch voor latex. De beste manier om een allergische reactie te voorkomen, is door contact met risicovolle materialen te vermijden. Als je een latexallergie hebt, kan je logischerwijs beter niet kiezen voor een latexmatras. Gelukkig zijn er nog andere matrassen die goed scoren op het gebied van comfort en duurzaamheid. Bij allnatura raden ze bijvoorbeeld ook natuurvezelmatrassen aan. Dergelijke matrassen passen perfect in een duurzame slaapkamer. Ze zijn bijvoorbeeld gemaakt van een mix van kokos en paardenhaar.