Het Overlegcomité heeft vandaag samengezeten om de coronamaatregelen te herbekijken met het oog op de feestdagen. De winkels gaan terug open, maar de feestdagen zullen we in zeer beperkte kring moeten vieren.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begon de persconferentie met een dankwoord voor alle inspanningen. “De situatie in ons land is beter dan vier weken geleden. We zijn erin geslaagd om een zeer snel stijgende curve om te keren. Ik denk dat het belangrijk is om dat uit te spreken. Dat was een inspanning van ons allemaal. We zijn erin geslaagd om een zeer gevaarlijke trend te keren”.

Geen ondoordachte beslissingen genomen

Hij benadrukt dat we nu moeten volhouden en er daarom weinig versoepelingen komen. “Al is de situatie vandaag minder dramatisch, de situatie blijft nog steeds bijzonder gevaarlijk. Op basis van de allerlaatste cijfers zitten we nog altijd in de hoogste alarmfase, in wat men noemt alarmfase vier. Dat wil zeggen dat het virus nog steeds rondgaat en zeer wijdverspreid is. De circulatie van het virus is dus nog altijd zeer gevaarlijk. Er zijn nog altijd te veel besmettingen en onze ziekenhuizen zijn in het rood moeten gaan. Mochten we nu onvoorzichtig zijn en ondoordachte dingen doen, dan zetten we al die inspanningen op het spel.”

“Daarom heeft het Overlegcomité beslist om zeer voorzichtig te blijven. Om geen ondoordachte beslissingen te nemen, om de veiligheid van ons allemaal op de eerste plaats te zetten. We moeten elkaar blijven beschermen, zeker nu met de wintermaanden die voor de deur staan. Die maanden zijn immers gunstiger voor het virus. We zitten veel binnen en het virus verspreidt zich nu eenmaal veel gemakkelijker in een gesloten omgeving. De winterperiode is veel gevaarlijker dan de zomer”, klinkt het.

Midden januari

De Croo voorspelt dat we wellicht pas midden januari kunnen denken aan doorgedreven versoepelingen. “Het gemeenschappelijke doel in de komende maanden moet zijn om de cijfers te doen blijven dalen. Op het moment dat de cijfers laag genoeg zijn, kunnen we het geweer van schouder veranderen. Maar dat is niet vandaag. Dat zal volgens de modellen pas midden januari zijn als we erin slagen om de komende weken de cijfers te doen dalen. Als we te vroeg lossen, dan schieten die cijfers opnieuw omhoog en dan wordt het zeer moeilijk. Want als we een derde golf hebben, dan zal die nog hoger zijn dan de tweede golf. Die zal nog moeilijker zijn om mee om te gaan en die kunnen we in onze zorg niet aan”, waarschuwt hij.

Winkels mogen weer open

Vanaf 1 december mogen ook alle niet-essentiële winkels weer open, al moet dat alleen en op een veilige manier gebeuren. “Dat wil zeggen dat we geen funshopping zullen doen. Dat we het kort zullen moeten doen, en alleen. Tenzij we iemand begeleiden die hulp nodig heeft. Ook buiten de winkels zal het op een veilige manier moeten gebeuren. We rekenen op verantwoordelijkheidszin van ons allemaal. Houd u aan de basisregels: ontsmet uw handen, houd uw mondmasker aan. Als u ziet dat er te veel volk is, kom dan misschien beter terug op een rustiger moment. Volg de instructies die men in de winkel aan u geeft”, aldus De Croo.

Singles mogen twee mensen uitnodigen, voor gezinnen verandert er niets

Mensen die alleenstaand zijn of alleen wonen, mogen hun twee knuffelcontacten samen uitnodigen. Voordien mochten ze die enkel apart zien. Voor gezinnen blijft maar één extra persoon welkom. “Ik weet dat heel wat mensen hadden gehoopt dat het anders zou zijn. En als mensen daar teleurgesteld over zijn, dan begrijp ik die teleurstelling absoluut. Ik had zelf ook graag Kerstmis gevierd met mijn zus, met mijn ouders, met mijn schoonouders. Maar het zal dit jaar niet mogelijk zijn”, klinkt het.

Avondklok

De huidige avondklok – van middernacht tot vijf uur ’s ochtends – en het samenscholingsverbod voor groepen van meer dan vier personen blijven gelden. Er komt tevens een nationaal vuurwerkverbod op oudejaarsavond.

Reizen

Niet-essentiële reizen zoals skireizen worden ten stelligste afgeraden. “Als we zien dat in ons land de cijfers aan het dalen zijn – en beter zijn dan in andere landen – dan is het laatste wat we moeten doen die gunstigere situatie in gevaar brengen door onnodig te gaan reizen. Vandaar dat we beslist hebben om grenscontroles te houden en te controleren of personen die terugkeren het Passenger Locator Form hebben ingevuld. Men zal controleren of de quarantainemaatregelen van mensen die uit rode zone terugkomen, gerespecteerd worden”, aldus De Croo.

Het bericht Deze versoepelende maatregelen gaan vanaf dinsdag in verscheen eerst op Metro.