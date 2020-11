De lage-emissiezones in Antwerpen en Gent hebben niet enkel invloed in die steden zelf, maar zorgen in heel Vlaanderen voor een daling van het aantal vervuilende wagens. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving in opdracht van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

In Antwerpen werd op 1 februari 2017 een lage-emissiezone ingevoerd. In Gent gebeurde dat op 1 januari 2020. In beide gevallen worden vooral oude dieselwagens geviseerd, benzine-auto’s met een lage euronorm krijgen langer respijt.

Vlaanderen zweert diesel af

De invoering heeft gezorgd voor een daling van het aantal oude dieselwagens in zowel Antwerpen als Gent. Maar ook in de rest van Vlaanderen daalde het aantal vervuilende diesels sneller dan verwacht. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de gewesten. Tot 2017 liep de evolutie van het aantal inschrijvingen van dieselwagens met euronorm 0 tot 4 gelijk in Vlaanderen en Wallonië. Tussen 2017 en 2019 daalde het aandeel dergelijke voertuigen in Vlaanderen 1,2 keer sneller dan in Wallonië.

Een zelfde impact is te zien in de verschuiving van diesel naar benzine. Bij de tweedehandsinschrijvingen steeg tussen 2015 en 2019 het benzineaandeel 2,3 keer sneller in Vlaanderen dan in Wallonië.

Snelle daling

In Antwerpen daalde de roetuitstoot door de lage-emissiezone tussen 2019 en 2018 meer dan dubbel zo snel als zonder de lage-emissiezone het geval zou zijn geweest, blijkt voorts uit het rapport. Ook de concentraties aan stikstofdioxide (NO2) daalden sterk, zowel in de zones als in de rest van Vlaanderen.

Het bericht Lokale lage-emissiezones hebben verrassend effect over heel Vlaanderen verscheen eerst op Metro.