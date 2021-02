De huidige cijfers laten een verregaande versoepeling van de coronamaatregelen nog niet meteen toe. Dat lijkt alvast de conclusie van de experten, die de stand van zaken opmaakten tijdens een persconferentie, samen met premier Alexander De Croo.

De federale regering en de deelstaten steken de koppen vrijdag opnieuw bijeen op het Overlegcomité. Enkele weken geleden gaven De Croo en co. de experten de opdracht om stilaan een tijdslijn richting exit uit te tekenen. De verwachtingen voor vrijdag zijn dan ook hooggespannen: gesloten sectoren en coronavermoeide burgers roepen maandag in de kranten al op tot versoepelingen, in navolging van de kappers.

De politiek zal daarover beslissen, benadrukte premier De Croo maandag. Maar voor het eerst riep de premier in de aanloop naar een Overlegcomité interfederaal Sciensano-woordvoerders Steven Van Gucht en Yves Van Laethem bij zich om samen aan de pers toe te lichten hoe de epidemie in ons land ervoor staat, en waar ze naartoe gaat.

Fragiel evenwicht

De conclusie van de wetenschap lijkt duidelijk: de situatie is stabiel, maar fragiel. “Sinds eind vorig jaar blijven de besmettingen stabiel, en dat met relatief milde maatregelen in vergelijking met veel buurlanden”, duidde Van Gucht. “We hebben een relatief goed evenwicht gevonden tussen de maatregelen en de druk van het virus. Maar de context is eigenlijk nog niet veranderd sinds november.”

De huidige maatregelen snel lossen lijkt dus geen goed idee. “Eens de curves stijgen moet je meteen drastisch ingrijpen en maatregelen langer aanhouden. De sleutel is de curve niet drastisch te laten stijgen, dan hoef je niet in te grijpen met zeer drastische maatregelen”, verwoordde Van Gucht het.

Quid overlegcomité?

Premier De Croo wilde geen voorafnames doen op het Overlegcomité van vrijdag. “Het is aan het Overlegcomité en de regeringen om de knopen door te hakken”, klonk het. Maar “op dit moment is het normaal dat we plaats geven aan de wetenschap en dat die ons helpt om in te schatten in welke situatie te zitten en wat de impact kan zijn van maatregelen”, benadrukte hij. “Ik begrijp iedereen die vraagt naar perspectief, maar perspectief gebaseerd op meningen, dat is perspectief gebaseerd op drijfzand. Als we ons baseren op de wetenschap, dan staat dat perspectief steviger, daar kunnen we ons aan vasthouden en naar vooruitkijken. Op die manier vermijden we valse hoop.”

Dat het wetenschappelijk model aangeeft dat het leven van voor de tweede lockdown eigenlijk pas vanaf 1 mei weer mogelijk wordt, betekent trouwens volgens De Croo ook niet dat er vroeger helemaal niets mogelijk is. Maar de modellen geven wel aan dat voorzichtigheid geboden is om een derde golf te vermijden is, zei hij. De premier gaf tegelijkertijd ook hoop. “We naderen het punt waarop het risico op een derde golf serieus vermindert. Dat is niet morgen of volgende week, maar het is niet meer heel veraf.”

Het bericht De Croo gaat op de rem staan: “Grote versoepelingen pas beheersbaar vanaf mei” verscheen eerst op Metro.