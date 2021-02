Grote versoepelingen mogen we binnenkort nog niet verwachten, maar er werd wel een voorstel gedaan om buiten met acht in plaats van vier af te spreken. Marc Van Ranst reageerde alvast op het voorstel.

Vrijdag komt het Overlegcomité weer samen om het verdere verloop van de coronacrisis te bespreken. Door de besmettelijkere Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten die aan meer en meer terrein winnen in ons land lijken grote versoepelingen voorlopig echter uit den boze. “Je neemt een groot risico voor een derde golf als je in maart al significant versoepelt. De politici zien die curves ook. En zien dan ook dat er in maart niet erg veel mogelijk is. Het is beter om de belangrijke versoepelingen uit te stellen”, vertelde viroloog Marc Van Ranst aan Het Laatste Nieuws.

Geen groot extra risico

Minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) diende onlangs echter een voorstel in om buiten met acht in plaats van vier mensen af te spreken. Volgens Van Ranst valt dergelijke versoepeling te overwegen. “Het is een ingreep die voor veel mensen wel degelijk iets kan betekenen. En zo lang het buiten gebeurt, is dat ook geen groot extra risico. Je kan altijd besmet raken, maar buiten is dat veel moeilijker. Buiten heb je een veel grotere verdunningsfactor”, luidt het.

Wachten op heropening horeca

Eerder stond hij ook al open voor zo’n versoepeling, al wordt het nog wel een tijdje wachten tot de horeca weer mag openen. “In eerste instantie zullen er meer mensen dan de huidige vier elkaar buiten kunnen ontmoeten. Het openen van de horeca is dan weer een andere beslissing. Het is nog niet echt terrasjesweer op dit moment, denk ik, maar dat komt er wel. Binnen een paar weken zal de horeca heus wel heropend worden. Het goeie moment daarvoor kiezen gaat een belangrijke beslissing zijn”, klonk het vorige week.

