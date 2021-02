Growfunding vzw lanceert maandag 8 februari in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reddingsactie. Die is bedoeld om cafés in de hoofdstad te ondersteunen tijdens de lange periode van sluiting. Ze proberen de zure smaak van de gesloten cafés door te spoelen met een nieuw zuur bier en met financiële steun van het publiek.

“Zuur” is een nieuw bier dat is ontstaan uit een unieke mengeling van lambik, afkomstig uit de laatste geuze-brouwerij in Brussel Cantillon, en een blond bier van de jonge Brusselse brouwers van En Stoemelings. Het zure gerstenat symboliseert de wrange smaak die de lange sluiting van de cafés achterlaat bij zowel de uitbaters als het publiek. Bijna een jaar na de eerste lockdown, en zonder voorlopig perspectief op heropening, staat bij heel wat caféhouders het water aan de lippen.

Klinkende namen

Growfunding vzw besloot om in te grijpen. Meer dan zestig Brusselse cafés, waaronder namen als Au Daringman, Het Goudblommeke in Papier, Monk, Roskam en Les Brasseurs, doen mee. Via de website kan iedereen zijn favoriete café financieel een duwtje in de rug geven. Het bedrag gaat integraal naar de cafés en bij de heropening kan je je bier Zuur ophalen aan de toog.

Voor iets hoort iets

“Verschillende vaste klanten stelden voor om ons te helpen de kosten te dekken, maar dat voelde niet juist aan. Met Growfunding worden niet alleen wij geholpen, maar helpen we ook organisaties in Brussel. Dat was erg belangrijk voor mij”, vertelt Fatma, uitbaatster van café Midpoint.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt Growfunding vzw financieel, zodat de cafés geen rewards moeten afstaan op het opgehaalde bedrag.

Het bericht Brusselse cafés willen zich redden met nieuw bier en crowdfundingsactie verscheen eerst op Metro.