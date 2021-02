Viroloog Marc Van Ranst sluit niet uit dat ook in ons land de vaccinatiestrategie aangepast zal worden nu blijkt dat het AstraZeneca-vaccin amper beschermt tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant.

Gisteren raakte bekend dat Zuid-Afrika de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk opschort omdat het vaccin slechts een beperkte bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Bovendien is het AstraZeneca-vaccin slechts efficiënt bij 60 procent van de gevaccineerden terwijl Pfizer/BioNTech en Moderna boven de 90 procent scoren. Een langere periode wachten tussen de eerste en de tweede dosis zou de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin wel doen toenemen tot 70 à 80 procent.

Geen goed nieuws

Toch maken die resultaten uit Zuid-Afrika ook Viroloog Marc Van Ranst ongerust. “Ze hebben daar een relatief kleine studie gedaan op 2.000 mensen. De ene helft geeft men het vaccin, de andere helft het placebo. In de groep die het vaccin niet gekregen heeft, had men 20 gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant, in de andere groep 19. Dan kan je niet zeggen dat het daartegen beschermt. Dat is geen goed nieuws”, vertelde hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Zuid-Afrikaanse variant onder controle houden

Ons land heeft 7,74 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin besteld. Moeten we ons zorgen maken aangezien het niet beschermt tegen de Zuid-Afrikaanse variant? “In Zuid-Afrika is dat natuurlijk een groot probleem, want daar is die variant ontstaan en zeer frequent aanwezig. Bij ons is dat import. We hebben een uitbraak gehad in Oostende met de Zuid-Afrikaanse variant. Momenteel maakt de Zuid-Afrikaanse variant 0,2 procent uit van alle besmettingen bij ons. Dat is weinig, maar we moeten dat onder controle houden. (…) Deze nieuwe informatie zal door onze Taskforce Vaccinatie bekeken worden en dan gaat het vaccinatieschema misschien weer aangepast worden.”, besluit hij.

Het bericht Marc Van Ranst over ‘slecht nieuws’ rond AstraZeneca-vaccin: “Desnoods strategie aanpassen” verscheen eerst op Metro.