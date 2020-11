In Engeland komt er op 2 december een einde aan de tweede nationale lockdown, zo heeft premier Boris Johnson via een virtuele toespraak in het parlement bekendgemaakt. Lokaal kunnen wel nog strengere maatregelen getroffen worden.



“We hebben een omslagpunt bereikt en de ontsnappingsroute is in zicht”, zei de Conservatieve regeringsleider. “Wij moeten het virus weerstaan tot testen en vaccins ons ter hulp komen en de noodzaak voor beperkende maatregelen verminderen.”

Vanaf 2 december komen er versoepelingen. Zo zullen in de minst getroffen gebieden stadions weer bezoekers mogen ontvangen, tot de helft van hun capaciteit, met een limiet van 2.000 of 4.000 naargelang de lokale restricties. In de meest getroffen zones blijven de matchen zonder publiek.

Kappers heropenen de deuren

Niet-essentiële handelszaken, kappers, gymzalen en vrije tijdsinstellingen heropenen in heel Engeland. Collectief bidden en huwelijken kunnen weer mits het in acht nemen van social distancing. Mensen zullen in open lucht weer zes mensen mogen zien in plaats van één. Pubs, bars en restaurants mogen tot 23 uur open blijven, tegen 22 uur nu. Laatste bestelling om 22 uur.

Inwoners van Engeland mogen weer op vakantie gaan in het buitenland, mits inachtname van de quarantaineregels, zo citeerde SkyNews uit het 56 bladzijden tellende Winterplan van Johnson.

Drie risiconiveaus

Anderzijds kondigde de bewoner van Downing Street 10 ook aan dat Engeland terugkeert naar een systeem van regionaal corona-alarm. Waar corona zich het meest laat gelden, komen de strengste maatregelen. Die kunnen de nu geldende nationale maatregelen overtreffen.

Er komen drie niveaus van risicozones: middelmatig, hoog, of zeer hoog. Welke regio’s in welke zones belanden wordt in de loop van de week bekendgemaakt. In ieder geval moeten meer regio’s in een hogere risicozone worden ingedeeld, klinkt het nu al.

