De pakjes waarvan bpost de ontvangers ze zelf laat oppikken in afhaalpunten, zullen na vijf werkdagen alsnog aan huis worden geleverd. Wie niet in staat is om zijn of haar levering op te halen, staat daardoor niet in de kou. Het postbedrijf neemt die maatregel na overleg met minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen).