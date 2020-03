Dat laat een woordvoerder van Clarence House weten.

Het zou in Charles’ geval gaan om lichte symptomen. Ook zou de kroonprins verder in goede gezondheid verkeren.

“Camilla, de hertogin van Cornwall, werd ook getest, maar heeft het virus niet. Zoals de maatregelen voorschrijven, blijven de prins en hertogin in isolatie, thuis in Schotland. De tests werden uitgevoerd door de NHS, waar ze voldeden aan de criteria om een test te verkrijgen”, aldus een woordvoerder.

De besmetting zou mogelijk komen via prins Albert van Monaco. Met hem had prins Charles recent nog contact. Uitsluitsel over waar hij het virus opgelopen heeft, is er echter niet. Dat is ook een haast onhaalbare taak wegens het grote aantal publieke verschijningen. Of Charles na zijn besmetting nog contact had met de Queen, is niet geweten.

Foto: AFP – Bron: HLN/Nieuwsblad