Europees kampioen tijdrijden Remco Evenepoel had van de Olympische Spelen in Tokio een hoofddoel gemaakt. “Natuurlijk is het jammer dat ze nu uitgesteld worden”, reageert de 20-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step in een videoboodschap. “Maar het belangrijkste is dat we de wereld weer gezond krijgen.”

“Het is best wel lastig te weten dat al je voorbereidingen voor niets waren. Wel niet voor niets, maar het doel waar je naartoe werkte, is wel weg. Je werkt zo hard voor iets dat dichter- en dichterbij komt, je voelt je conditie beter worden, gaat scherper staan”, laat de Europese kampioen tijdrijden weten. “Maar het is niet anders, de gezondheid van de mensen is het allerbelangrijkste. Momenteel lijkt het wel alsof de hele wereld stilstaat. De Spelen naar 2021 verplaatsen was dan ook de enige juiste beslissing.”

“Een jaar meer om me te ontwikkelen”

“Natuurlijk zal ik me ook volgend jaar weer op de Spelen voorbereiden. Ik ga er alles aan doen om in Tokio in topvorm aan de start te staan. Misschien is dit uitstel voor mij niet eens zo slecht. Zo heb ik weer een jaar meer om me te ontwikkelen, om sterker te worden en meer ervaring op te doen.”

“Zodra er weer gekoerst wordt, zal ’The Wolfpack’ er klaar voor zijn. En volgend jaar op de Spelen, zal ik er staan.”

