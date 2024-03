Model wil dit jaar met 365 mannen in bed duiken: “Ik lig al voor op schema”

Een Australisch OnlyFans-model wil in 2024 elke dag met een (andere) man het bed gedeeld hebben. Ze geeft daarover regelmatig updates op haar Instagram.

Annie Knight heeft zich voorgenomen om dit jaar 365 verschillende bedpartners te hebben, met andere woorden: iedere dag iemand anders. De 26-jarige blondine kondigde dat aan op haar Instagram en heeft haar woord gehouden. Nu en dan laat ze haar 92.000 volgers weten aan hoeveel personen ze al zit en hoe ze haar vrijpartijen beleefd heeft.

Na drie maanden ligt haar gemiddelde al hoger dan nodig is om aan 365 mensen per jaar te komen. “Ik ben nooit echt een dater geweest, dus ik wilde mezelf een doel stellen en ik hou mezelf verantwoordelijk door de beoordelingen van de dates online te zetten. Mijn doel is 365 in 365 dagen en ik lig tot nu toe al voor op schema. Tegen dit tempo zal ik in het midden van het jaar al aan 365 zitten”, klinkt het.

Foto: Instagram