Een Britse vrouw schrok zich een hoedje toen ze de eerste echo van haar ongeboren baby zag. Daarop lijkt haar baby op de Amerikaanse president Donald Trump. “Waarom kon hij niet op David Bowie of zo lijken?”, reageert ze.

Hana Speariett en haar vriend Karl zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje, dat uitgerekend is voor mei 2021. Onlangs liet het koppel uit het Engelse graafschap Lancashire een echo nemen, en tot hun grote verbazing zagen ze Donald Trump erin. “Ik bekeek de foto’s en dacht: ‘oh, zo schattig’, maar dan vroeg ik me af of waarom hij zo hard op Donald Trump lijkt. Hij heeft dat typische Trump-kapsel en dezelfde kleine frons. Het is echt beangstigend”, vertelt ze in The Sun.

Geen Trump-aanhangers

Hana en Karl zijn geen fans van de Amerikaanse president en vinden het dan ook jammer dat hun baby erop lijkt. “Waarom kon hij niet op David Bowie of zo lijken?”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ℍ ℍ (@hana.hex)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Karl Speariett (@thestickandpokedude)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ℍ ℍ (@hana.hex)

Het bericht Zwangere vrouw gechoqueerd: “Mijn baby lijkt op Donald Trump” (foto) verscheen eerst op Metro.