Ben je minder bedeeld door Moeder Natuur en heb je het moeilijk om een partner te vinden? Wel, dan is deze datingsite misschien iets voor jou.

Als je de meeste mannen mag geloven, hebben ze allemaal een mastodont in hun broek zitten. Daar zitten echter heel wat grootsprekers tussen, want de wetenschap spreekt hen tegen. De gemiddelde penislengte in erectie is immers 14,8 cm. Dat betekent dat er heel wat mannen zijn die een langere jongeheer hebben, maar tevens dat er even veel heren over een meer bescheiden exemplaar beschikken.

Maximum 14 centimeter

Behoor jij nu toevallig tot die laatste categorie én houdt het je tegen om op zoek te gaan naar een partner, dan hebben we goed nieuws. Datingsite Dinky One verwelkomt immers enkel mannen die iets minder verwend werden door Moeder Natuur. Om je in te schrijven, mag je penis dan ook maximum 14 centimeter meten in erectie. “Je lichaamsbeeld heb je zelf in de hand, maar de grootte van je penis niet, tenzij je een operatie ondergaat. Op het internet zijn heel wat advertenties te vinden die beweren dat je je partner pas echt kan tevredenstellen met een penis van 20 centimeter. Dat is niet het geval”, vertelt een woordvoerder aan The Sun.

Meer voorspel

Zo’n 27.000 mensen hebben zich al aangemeld op de website. Ongeveer 27% daarvan zijn vrouwen. “Er zijn vrouwen die een kleinere penis verkiezen omdat het minder pijn doet, terwijl andere vrouwen kleiner geschapen mannen willen omdat die de neiging hebben om hun kleine vriend te compenseren met meer voorspel”, klinkt het.

Het bericht Datingsite laat enkel klein geschapen mannen toe: “Genoeg vrouwen die man met kleine penis willen” verscheen eerst op Metro.