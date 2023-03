WTF. Kinderen in Indonesië moeten voortaan school starten om 5u30: «Zo leren ze wat discipline is»

In een nieuw testproject in Indonesië worden de laatste jaars van de middelbare school om 5u30 op school verwacht. Ouders zijn niet opgezet met de nieuwe plannen. Dat meldt persagentschap AFP. «Mijn kinderen zijn uitgeput.»

In het oosten van Indonesië, in Kupang, starten 10 middelbare scholen voortaan om half zes ’s ochtends. Dat betekent voor veel kinderen dat ze uit de veren moeten om 4 uur ’s ochtends, en in het pikdonker naar school moeten wandelen. Het doel van het experiment is om kinderen «discipline aan te leren», zegt gouverneur Viktor Laiskodat. Ter vergelijking: scholen starten doorgaans tussen 7 uur en 8 uur ’s ochtends, en eindigen rond 15u30.

Chronisch slaaptekort

Ouders klagen evenwel steen en been over het experiment. «Het is extreem moeilijk. Ze vertrekken wanneer het nog pikdonker is. Dit kan ik niet aanvaarden… Hun veiligheid is niet gegarandeerd wanneer het zo donker en stil is», zegt Rambu Ata, een moeder van een 16-jarige, aan AFP. «Mijn kinderen zijn uitgeput.» Verschillende ouders melden meer vermoeidheid bij hun pubers en twijfelen over de educatieve meerwaarde van het project. Meer nog, ze vrezen dat het slopende slaaptekort voor gezondheidsproblemen zal zorgen op lange termijn.

School vanaf 10 uur?

De maatregel valt op nu meer pedagogen net pleiten voor een later startuur van scholen. Zij pleiten om scholen pas te laten starten om 9 uur, of zelfs 10 uur. Pubers hebben namelijk 9 uur slaap nodig. Voldoende slapen zou positieve effecten hebben op het ziekteverzuim van tieners, evenals hun schoolresultaten.

