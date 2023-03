Japan zet gossip-Youtuber af als parlementslid omdat hij nooit opdaagde

Een Japanse YouTuber gespecialiseerd in schandalen van beroemdheden raakte vorig jaar verkozen in het Japanse parlement, maar is daar nu afgezet door zijn collega’s. Dat is uitzonderlijk. Het parlement had evenwel een goede reden om de Youtuber af te zetten: hij daagde nooit op.

Het Japanse Hogerhuis besliste dinsdag om Yoshikazu Higashitani (51) uit te sluiten en maakte die beslissing woensdag officieel. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt sinds 1951, zo melden Japanse media.

Dubai boven Japan

Higashitani, op YouTube actief als GaaSyy, was eerder deze maand al opgevorderd om zich te excuseren voor zijn voortdurende afwezigheid, die ingaat tegen de regel dat verkozenen moeten aanwezig zijn voor parlementszittingen. Maar Higashitani, een van de twee verkozenen van een kleine partij, gaf geen gevolg aan die convocatie. Na zijn verkiezing in juli bleef hij in Dubai wonen.

Kleine partij met 1 standpunt

Naar eigen zeggen durfde hij niet naar Japan terugkeren uit angst om er te worden opgepakt. Er loopt een onderzoek naar de YouTuber voor intimidatie en roddels tegenover beroemdheden.

Higashitani zal in het parlement vervangen worden door een ander lid van zijn micropartij. Het enige programmapunt van de partij is het verzet tegen een bijdrage voor de Japanse publieke televisieomroep.

