WTF. Honden achtergelaten zonder eten en drinken terwijl baasjes op vakantie gingen

Twee hondjes zijn op zoek naar een nieuwe thuis nadat ze bij hun oude ‘baasjes’ weggehaald werden. De chihuahua’s werden namelijk zonder eten en drinken achtergelaten terwijl hun baasjes op vakantie gingen.

Helping Yorkshire Poundies (HYPS), een organisatie die honden red in Engeland, heeft Toby en Chloe opgevangen. De twee chihuahua’s waren eerder ontdekt door de lokale politie. De organisatie zegt dat de eigenaars de hondjes niet terug willen wanneer ze terugkomen van vakantie.

Oproep

HYPS stelde Toby en Chloe voor op Facebook: «Hallo allemaal, ik ben Toby de chihuahua en ik ben hier met mijn zusje, Chloe. Je zal vast niet geloven wat wij hebben meegemaakt. We werden gered door de politie nadat we in ons eentje moesten overleven in een huis nadat onze baasjes op vakantie waren vertrokken. Ze willen ons niet terug. We konden het niet geloven… Door onze kleine pootjes kunnen we zelf geen eten of drinken vinden. Het was verschrikkelijk om alleen te zijn en honger te hebben.»

«Daarom kwamen we naar HYPS, in de hoop dat er betere mensen zijn die ons nooit zullen verlaten! We zijn er zeker van dat we dat verdienen, niet? Ik en Chloe zijn maatjes, al raakt ze me soms beu.»

Hopelijk vinden Chloe en Toby snel een gouden mandje!

