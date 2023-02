Een Amerikaanse begrafenisonderneemster liet onlangs haar telefoon vallen in het graf van een overleden oma. Blundertje van formaat dus en de beelden van het bewuste moment zijn minstens even gênant…

Lauren Eliza is een Amerikaanse begrafenisonderneemster die behoorlijk actief is op sociale media en haar volgers op die manier een kijkje geeft in haar wereld. Onlangs liep het wel héél erg mis tijdens een begrafenis die zij verzorgde. Haar telefoon viel immers per ongeluk in het graf van een overleden oma, ene Eunice.

Opvallend tafereel

Ze moest zich door haar collega’s in het graf laten zakken om aan het toestel te kunnen. Dat zie je niet elke dag, dus werd er een foto van het tafereel gemaakt die ze op TikTok deelde. «Niemand raakte gewond tijdens het maken van deze video. Dit is waarom we niet te dicht bij de doodskist staan aan het graf. Gelukkig was het maar een telefoon en niet kleine Timmy…», knipoogt ze erbij.

Viraal

Haar video werd al bijna 1 miljoen keer bekeken en zorgt voor verbazing én hilariteit. «Oh nee!», «Ik heb het gevoel dat er een betere manier was om dat te doen», «Dit moet viraal gaan», «Ik ga wellicht naar de hel, maar ik moest hier zo hard om lachen», «Betekent dat, net zoals bij het vangen van een boeket op een trouw, dat jij de volgende bent?», en «Oma’s laatste poging om je duidelijk te maken dat je niet zo vaak met je telefoon mag bezig zijn», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/begrafenisonderneemster-beleeft-grootste-nachtmerrie-tijdens-het-werk-oh-nee-video