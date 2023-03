WTF. «Cocainekat» test positief op crack

Een exotisch ogende katachtige werd in Ohio in een boom gespot. Het dier vertoonde geprikkeld gedrag waarop omwonenden de autoriteiten verwittigden. Het bleek niet om een gewone huiskat te gaan, maar dat was lang niet de grootste verrasing.

De kat liet zich moeilijk vangen en brak een poot tijdens de actie. In het dierencentrum voerden de artsen tests uit op het beestje, dat bleek een Afrikaanse Serval te zijn. Het houden van dit type Serval is illegaal in Ohio.

Narcotica in het systeem

Nog verbazender is dat de drug crack-cocaine teruggevonden werd in het bloed van de serval. «Uit de toxicologie kwam naar boven dat het dier positief was voor narcotica in zijn systeem», vertelde Troy Taylor, hoofd van het Hamilton County Dog Warden’s Office, aan WKRC.

Gevaarlijk

«Dit soort dieren wordt als gevaarlijk beschouwd. Ze staan op de lijst van gevaarlijke wilde dieren in Ohio», zei Taylor. Dit is al het geval wanneer het beestje nuchter is, laat staan dat een serval op crack een poesje om zonder handschoenen vast te pakken is. «Het team heeft geluk zonder kleurscheuren uit de kenninsmaking met de serval te komen», besluit Taylor.

De naam van de gedrogeerde kat is Amiry. Amiry krijgt nu zorg in de zoo van Cincinnati. Ook het baasje werd gevonden, hij wordt niet vervolgd maar moet voorlopig wel afscheid nemen van amiry.

