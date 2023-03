Vrouw treft overleden echtgenoot na acht maanden aan in eigen huis

Een Amerikaanse vrouw, wiens man in april van vorig jaar verdween, vond zijn levenloze lichaam onlangs in een kast in de slaapkamer. Er is geen sprake van kwaad opzet.

Het opvallende tafereel gaat terug naar 27 april 2022, toen er plots geen spoor meer was van de 53-jarige Richard Maedge, een man die met zijn gezin woonde in de Amerikaanse staat Illinois. Het laatste wat zijn vrouw Jennifer van hem had gehoord, was dat hij vroeger naar huis ging van zijn werk. Zijn wagen stond op de oprit, maar zelf was hij nergens te bespeuren. De politie doorzocht het huis tot twee keer toe, maar tevergeefs, ook al hing er een vreemde geur die later door een loodgieter ‘verwijderd werd’.

Gemummificeerd

Acht maanden later, op 11 december 2022, deed Jennifer een gruwelijke ontdekking toen ze kerstversiering zocht in een kast in de slaapkamer. Ze trof daar het levenloze – en inmiddels gemummificeerde – lichaam van Richard aan. Volgens de lijkschouwer ging het om zelfdoding. «Er werden bij de autopsie geen andere verwondingen of bewijzen aangetroffen die zouden kunnen wijzen op kwaad opzet», klinkt het.

Rusten

Jennifer is vooral opgelucht dat het mysterie is opgelost. «Ook al hoopten we niet op deze uitkomst, het is nog altijd een uitkomst waarbij we hem te rusten kunnen leggen», luidt het.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.





