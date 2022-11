Werkneemster aangesproken op ‘afleidende’ outfit, maar volgers zien het probleem niet: «Hoe kan dat te bloot zijn?!» (foto)

De Amerikaanse vrouw die onlangs naar huis gestuurd werd omwille van haar outfit heeft opnieuw een veeg uit de pan gekregen wegens een (andere) outfit. Deze keer zijn zowat al haar volgers even verontwaardigd als haar.

Vorige week werd een TikTokster, die zich ‘notmariedee’ noemt, door haar baas naar huis gestuurd omdat haar werkoutfit «ongepast» zou zijn. Haar blouse was weliswaar diep gedecolleteerd, maar dat was het dan ook. Haar volgers hadden verdeelde meningen over de kwestie. De ene zag er geen graten in, de andere vond het een mooie outfit, maar niet gepast voor op het werk.

Opnieuw afgekeurd

Enkele dagen geleden ging ze naar haar werk in een zwarte jurk zonder decolleté. In een TikTok-video zien we hoe ze zelf naar haar HR-manager stapt en vraagt of haar outfit oké is. «Het spijt me, maar je kan die outfit hier niet dragen. Hij toont te veel en leidt enorm af», klonk het.

Vrouwelijke vormen

Ze viel achterover van verbazing. «Dit begint belachelijk te worden», schrijft ze bij de beelden, die al bijna 30 (!) miljoen keer bekeken werden. Haar volgers zijn het volledig eens met haar. «Excuseer?! We zijn 2021!», «De outfit is ‘onthullend’ omdat ze vrouwelijke vormen heeft, maar die heeft ze van nature. Daarvoor kan ze toch niet naar huis gestuurd worden?!», «Werk je voor het Vaticaan of zo?!», «Is ze misschien verontwaardigd omdat je er beter uitziet dan haar?», «Te bloot?! Op welke manier dan? Als anderen er afgeleid door worden en zich niet kunnen focussen op hun werk, dan is dat hun probleem, niet dat van jou», «De humanresourcesmanager gaat hier een brug te ver. Ik zie hier niets mis mee», «Dit moet een grap zijn», en «Ik begrijp het niet. Je ziet amper huid. Lijkt me heel gepast», lezen we onder meer in de reacties.

TikTok / @notmariedee

