Wanhopige vrouw zoekt advies: “Mijn familie keurt mijn man af, maar de seks is te goed”

In een lezersbrief van de krantenwebsite DailyStar heeft een vrouw om raad gevraagd omtrent haar echtgenoot. In eerste instantie wilde de dame scheiden van haar man en had ze haar familie al ingelicht, maar nu twijfelt ze… omdat de seks blijkbaar “te goed” is.

”Ik ben van gedacht veranderd”, zo begint de anonieme dame haar brief. “Ik hou van mijn echtgenoot en ik wil bij hem blijven. In maart waren we nog gesprekken over een mogelijke echtscheiding aan het voeren. Ik was razend toen ik ontdekte dat hij ons spaargeld had gebruikt om een motor te kopen en hij was kwaad op mij omdat ik mijn ex-baas een kamer had aangeboden in ons huis. Ik had mijn familie al ingelicht en zij zeiden dat ik de juiste beslissing had genomen. Maar nu twijfel ik…”

Motor verkocht

”We hebben een lang gesprek gehad en zijn overeengekomen dat hij zijn motor verkoopt en dat ik mijn ex-baas help te verhuizen naar een vriend. Eind goed, al goed, maar mijn familie en vrienden keuren mijn beslissing af. Ze zeggen dat ik een dwaas ben door hem nog een kans te geven. Mijn man heeft me inderdaad al bedrogen. Hij kan soms kinderachtig zijn en dom. Maar ik ben ook geen engel, ik heb hem ook al bedrogen. Ons seksleven is nog ongelooflijk goed, te goed zelfs, en ik kan me niet inbeelden dat ik met iemand anders iets begin. Hoe leg ik dat het best uit aan mijn familie en vrienden?”, aldus de vrouw. De experte van de krant, een zekere Jane, antwoordde: “Een echtscheiding is iets groots en ernstig. Zolang jij je goed voelt bij hem voor alle juiste redenen, moet je je gevoel volgen. Probeer vooral met mekaar te blijven praten, dat is het belangrijkst van al!” Foto: Unsplash