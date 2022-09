Kerel begrijpt het niet: “Mijn vriendin vindt mijn ‘seksliedje’ een gigantische afknapper” (video)

Na twee jaar samenzijn heeft de vriendin van een man hem eindelijk bekend dat ze zijn muziekafspeellijst voor tijdens de seks verschrikkelijk vindt. De man zelf begrijpt het niet: “Ze vindt mijn lievelingsliedje een gigantische afknapper. Ik weet niet of ik met haar wil verder gaan…”

Op zich is er uiteraard niets verkeerd om de sfeer een handje te helpen wanneer je een romantische en stomende vrijpartij voor ogen hebt. Wat kaarsjes, een lekker dinner en natuurlijk een streepje muziek zijn voor de hand liggende elementen voor een pikante avond, al moet je met dat laatste duidelijk rekening houden met de smaak van je partner, zo blijkt.

Lievelingsliedje

De man maakte naar eigen zeggen een afspeellijst op, initieel om zich te kunnen ontspannen tijdens de seks, nadien om zijn ritme te bepalen. “Ik zocht naar liedjes om op te vrijen en kwam zo bij een lijst uit. Er is één specifiek nummer dat mijn favoriet is, maar mijn vriendin heeft me na twee jaar verteld dat ze het afschuwelijk vindt en een gigantische afknapper in bed”, aldus de kerel. “Heel beschamend voor me, ik dacht echt dat dit nummer perfect was. En nu twijfel ik over onze relatie…” Het liedje in kwestie is Hudson Mohawke met ‘Cbat’ en eerlijk is eerlijk: we worden er ook niet meteen warm van. Al blijft muziek natuurlijk persoonlijk.

Foto: Unsplash