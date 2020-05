In Denderleeuw heeft een wandelaar een zak vol koningspythons gevonden in het water. Ze zijn waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar. Drie slangen overleefden het niet, 7 anderen werden naar een reptielenasiel gebracht.

Een wandelaar kon gisteravond zijn ogen niet geloven toen hij een wandeling maakte langs het jaagpad aan de Dender. Ter hoogte van Denderleeuw zag hij er een plastic zak vol slangen in het water liggen. Hij verwittigde de politie en de brandweer. Zij kwamen de zak uit het water vissen. Er bleken 10 koningspythons in te zitten.

Wurgslang

Een koningspython is een niet-giftige wurgslang die tot 1,5 meter lang en ook 20 jaar oud kan worden. De slang ziet er erg indrukwekkend uit maar is zelden agressief en ongevaarlijk voor de mens. De koningspython leeft in het wild in Afrika, in de buurt van water. De slang doet het goed in een warm en droog klimaat, de koude Dender is niets voor een koningspython. Drie dieren overleefden het dan ook niet.

Visser met schepnet

De brandweer kon de slangen uit het water vissen en stopte hen in een ton. “Toen wij toekwamen had een visser al een deel van de slangen met een schepnet kunnen vangen. De rest is door onze mensen met stokken en haken uit het water gehaald vanuit een reddingsboot”, vertelt brandweercommandant Wim Van Biesen. “Een aantal mensen van ons team heeft een opleiding gevolgd voor speciale dieren en kon achteraf bepalen dat het om een ongevaarlijke slangensoort gaat.”

Onderzoek

De 7 dieren die het overleefden zijn naar het opvangcentrum voor reptielen SOS Reptiel in Turnhout gebracht. Het vermoeden is dat ze gedumpt werden door de eigenaar. Dat wordt nu verder onderzocht door de lokale politie.

Het bericht Wandelaar vindt zak vol slangen langs de Dender verscheen eerst op Metro.