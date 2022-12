Vrouw zegt date af nadat man haar ‘pikante’ foto doorstuurt van zijn onderbroek: “Dat remspoor…” (foto)

Beetje een vies Tinder-verhaal van een zekere Susanne. Zij deelde een chatgesprek met haar Tinder-match nadat hij een ‘pikante’ foto doorstuurde van zijn onderbroek met net wat te veel details.

Susanne Norris matchte met een kerel op de populaire datingapp. Het paar besliste om af te spreken. Naar aanleiding van hun date werd het gesprek pikanter en pikanter. Wat sensuelere foto’s werden heen en weer gestuurd, tot de kerel plots een foto stuurde van zijn onderbroek tot op zijn enkels. Ze zagen er niet meteen superproper uit om het zacht uit te drukken. Susanne zei de afspraak meteen af tot groot ongenoegen en ongeloof van haar match.

”Ghosting”

”Deze man vond me initieel op Tinder en we begonnen te chatten op Instagram. Het leek allemaal heel normaal, we waren wat aan het flirten met elkaar en we waren plannen aan het smeden om in mijn appartement te verblijven in het weekend. Ik had hoge verwachtingen en keek ernaar uit om hem te zien. We stuurden wat kinky foto’s naar mekaar. Plots stuurt hij me een foto van zichzelf op het toilet met zijn onderbroek tot op zijn enkels. Ik was geshockeerd toen ik een remspoor zag in zijn slip. Ik verzon meteen leugens om de date af te zeggen. Hij verzekerde me dat het gewoon om een zweetplek ging. Ik heb hem uiteindelijk gewoon geghost”, aldus Susanne.

Foto: Tinder