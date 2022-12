Experte pleit voor gebruik van handboeien in slaapkamer: “Gegarandeerd een beter seksleven!”

Alice Leach, Creative Director bij TapDat, heeft de pro’s en cons onthuld van handboeien in de slaapkamer. “Het kan echt veel betekenen voor je seksleven”, zo verzekert ze.

Een experte pleit ervoor om vaker handboeien te gebruiken in de slaapkamer tijdens de wintermaanden. Alice Leach is de Creative Director van de seksapplicatie ‘TapDat’, een tool waarbij leden afspraakjes maken en taboes doorbreken. “Handboeien gebruiken is dé trend voor koppeltjes in de winter. Een nieuwe trend zal er pas zijn wanneer Valentijn aanbreekt”, zo vertelt ze. “En het is sowieso een trend die ik aanmoedig, al wil ik er wel meteen bij zeggen dat beide partners natuurlijk hun toestemming moeten geven om de liefdesboeien te gebruiken.

”Koud”

”Het is uiteraard wat kouder in de winter, er zijn een pak feestdagen en dagen zijn korter. De luxe hebben om je comfortabel te voelen bij iemand die je graag ziet en hem of haar vast te pakken is van onschatbare waarde. Voor singles die de datingtoer opgaan, zijn handboeien tegenwoordig een welgekomen toevoeging om te connecteren met iemand. Het is een fysieke verbinding die verder gaat dan je zou denken. Met gewone seks leer je iemand op een intieme manier kennen, wat weer tot nóg betere seks leidt. Nieuwe dingen ontdekken zorgt voor een mooie dynamiek in een relatie, hoe pril ook”, aldus Leach.

