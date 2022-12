Influencer toont pijnlijke realiteit achter ‘perfecte vakantiefoto’: «Dit had ik écht niet verwacht!» (video)

Een reisblogger heeft een wel héél confronterende video gedeeld op TikTok. Ze laat een niet zo idyllische kant van Bali zien, al gaat niet iedereen mee in haar verhaal.

Victoria Goulbourne trok onlangs met hoge verwachtingen naar Bali, een exotisch eiland in Indonesië. Toen ze er aankwam, ontdekte ze echter dat de realiteit totaal niet overeenkwam met wat haar op voorhand beloofd werd. Ze deelde een filmpje ervan op TikTok. «Laat je niet misleiden door Instagram», schrijft ze erbij.

Niet geloven

In de reacties wordt er verdeeld gereageerd. «Ik zou echt huilen», «Nettoloon versus brutoloon», «Dit had ik écht niet verwacht!», en «Niets is wat het lijkt…», klinkt het. Anderen geven hun ervaringen van Bali mee, die opvallend positief zijn. «Laat je niet beetnemen door deze TikTok. Bali is prachtig. Ik ben er dit jaar nog geweest, een reis om nooit te vergeten!», «Iedereen die naar Bali is geweest wil er altijd opnieuw naartoe», en «Bali was en is prachtig, je moet alleen naar de juiste plekken reizen! Ik hou van Bali en zou zo teruggaan», lezen we ook.

Lees ook

Kat Kerkhofs toont realiteit achter perfecte Instagramfoto



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/influencer-toont-pijnlijke-realiteit-achter-perfecte-vakantiefoto-dit-had-ik-echt-niet-verwacht-video