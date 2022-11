WOW. Canadese duiker krijgt dikke knuffel van gigantische octopus: «Een ongelofelijke ervaring» (video)

De Canadese duiker Andrea Humphreys had een ontmoeting met een gigantische octopus die ze nooit meer zal vergeten. Toen ze het zeewezen zag, zweef hij naar haar toe en gaf hij haar een warme knuffel en een dikke zoen met een tentakel. Dat blijkt uit een hartverwarmende video die de duiker deelde.

Doordeweeks staat Humphreys voor de klas, maar naast leraar is ze ook een ervaren duiker. «Ik duik al meer dan twaalf jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt», vertelt ze achteraf aan The Canadian Press. De beelden die ze maakte van de vermoedelijk grootste octopus ter wereld, de reuzenkraak, waren dan ook uitzonderlijk. De reuzenkraak is bijzonder intelligent en weegt gemiddeld 15 kilogram en heeft acht armen van zo’n 4,3 meter lang.

Ze ontmoette het imposante zeewezen op 15 oktober in water van drie meter diep in de Salish Sea nabij Campbell River op Vancouver Island. Humphreys ging duiken met enkele locals, waarvan één iemand nog nooit een octopus gezien had. «Dus ons doel was om een octopus te vinden voor die persoon», getuigt Humphreys. «Na drie minuten vond ik al die octopus die gewoon open en bloot wat aan het zitten was.»

Kusjes & knuffels

Ze besluiten wat foto’s te nemen, op een veilige afstand. Plots begint het zeedier evenwel te kruipen richting hen, waarna het zijn tentakels slaat rond de camera van Humphreys. «De tentakels raakten daarna mijn gezicht aan en op een gegeven moment had hij mijn hele lichaam en heupen vast. Hij gaf me een knuffel», zegt ze. Maar daar hield het niet op voor de liefkozende octopus. «Hij hield zijn tentakels bij mijn mond en zoog op mijn lip, het enige deel van mijn lichaam dat niet bedekt was.»





«Het was wonderbaarlijk en zo ongelofelijk», besluit Humphreys. «Dit was ongetwijfeld geen normale ontmoeting met een octopus. Meestal zitten ze in hun holletje, verscholen in barsten en spleten of onder een steen. Om eentje te hebben die open en bloot in de zee lag te zitten, was al behoorlijk zeldzaam», benadrukt Humphreys. Ze hoopt dat ze via deze video het belang van het onderwaterleven kan aantonen, en kijker bewust kan maken van het effect van ons gedrag op die wezens.

